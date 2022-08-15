Арестович заявив про ймовірну ліквідацію російського генерала в Херсонській області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що ЗСУ, ймовірно, ліквідували російського генерала в Херсонській області. Про це інформує УНН.
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"За попередніми даними, які потребують уточнення, на Херсонському напрямку сьогодні загинув російський генерал", - сказав Арестович.
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Він також додав, що противник був ліквідований за допомогою артилерійського удару. Ім'я загиблого генерала радник голови ОП не назвав.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що удару з білорусі по Україні не буде і що в рф не оголошуватиметься мобілізація.