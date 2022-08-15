Арестович заявил о вероятной ликвидации российского генерала в Херсонской области

Цитата

"По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня погиб российский генерал", - сказал Арестович.

Детали

Он также добавил, что противник был ликвидирован посредством артиллерийского удара. Имя погибшего генерала советник главы ОП не назвал.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что удара с беларуси по Украине не будет и что в рф не будет объявляться мобилизация.