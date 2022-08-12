Арестович запевив, що атаки з Білорусі не буде і що в РФ не оголошуватиметься мобілізація
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що удару з Білорусі по Україні не буде і що в РФ не оголошуватиметься мобілізація. Про це інформує УНН.
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«Не буде жодного удару з Білорусі, не буде мобілізації в Росії, не буде масових ракетних ударів, противник не пройде і не захопить Бахмут за дві години, а також Мар'їнку та Авдіївку», – запевняє Арестович.
Нагадаємо
Російські загарбники зібрали на півдні країни близько 30 БТГ, так окупанти готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.
Він наголосив, що окупантам поставили завдання бути готовими до наступу на Миколаїв і Кривий Ріг до 6 серпня, але терміни підсумкової підготовки можуть зміщуватися.