Арештовано колишнього бойовика “ДНР”, який воював проти сил АТО

“...Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 210 200 грн представнику незаконних збройних формувань, що контролюються Російською Федерацією, який обґрунтовано підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж жовтня 2014 року — червня 2015 року мешканець міста Донецька, перебуваючи на посаді стрільця у складі одного із батальйонів армійського корпусу так званого Міністерства оборони терористичної організації “ДНР”, що контролюється ЗС РФ, виконував бойові задачі на території населених пунктів, зокрема в районі Вуглегірська, Дебальцевого та Піски.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі оперативники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”, який брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції.