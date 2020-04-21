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Арестован бывший боевик "ДНР", который воевал против сил АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Донецке отправили под стражу с правом внесения залога бывшего боевика "ДНР", который воевал против сил АТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"... избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 210 200 грн представителю незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, который обоснованно подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258 -3 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что на протяжении октября 2014 года - июнь 2015 года житель города Донецка, будучи стрелком в составе одного из батальонов армейского корпуса так называемого Министерства обороны террористической организации "ДНР", которая контролируется ВС РФ, выполнял боевые задачи на территории населенных пунктов, в частности в районе Углегорска, Дебальцево и Песок.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одессе оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

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