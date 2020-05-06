Арахамія запевнив, що карантин у ВР закінчиться 18 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Верховна Рада України повертається до звичного режиму роботи з 18 травня, карантин для нардепів скасовується. Про це заявив на брифінгу під стінами ВР голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Карантин для ВРУ закінчиться 18 травня”, — сказав Арахамія.
За його словами, він не запитував нардепів чи готові вони до такого, але фракція “Слуга народу” готова.
“Так, це вже остаточно, Давид Георгієвич вніс постанову, згідно з якою ми з 18 повертаємося в календарний план”, — додав голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
Нагадаємо, за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія пропонує скасувати карантин у Верховній Раді із 18 травня і уже вніс відповідну постанову.