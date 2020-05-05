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Арахамія пропонує скасувати карантин у ВР з 18 травня - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує скасувати карантин у Верховній Раді із 18 травня і уже вніс відповідну постанову. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

Арахамія пропонує скасувати карантин у ВР з 18 травня - нардеп

"Карантин в Раді закінчується 18 травня. Рада починає працювати в звичайному режимі. Такий проект Постанови вніс Давид Арахамія", - написав Гончаренко, додавши копію тексту постанови.

Додамо, що у системі ВР сьогодні дійсно зареєстрована постанова №3434 Про організацію роботи Верховної Ради України. Її автором є Давид Арахамія. Проте текст документу на сайті ВР наразі відсутній.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину в Україні й після 22 травня, але з певними послабленнями.

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