Арахамія пропонує скасувати карантин у ВР з 18 травня - нардеп

"Карантин в Раді закінчується 18 травня. Рада починає працювати в звичайному режимі. Такий проект Постанови вніс Давид Арахамія", - написав Гончаренко, додавши копію тексту постанови.

Додамо, що у системі ВР сьогодні дійсно зареєстрована постанова №3434 Про організацію роботи Верховної Ради України. Її автором є Давид Арахамія. Проте текст документу на сайті ВР наразі відсутній.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину в Україні й після 22 травня, але з певними послабленнями.