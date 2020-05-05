Арахамия предлагает отменить карантин в ВР с 18 мая - нардеп

"Карантин в Раде заканчивается 18 мая. Рада начинает работать в обычном режиме. Такой проект постановления внес Давид Арахамия", - написал Гончаренко, добавив копию текста постановления.

Добавим, что в системе ВР сегодня действительно зарегистрировано постановление №3434 Об организации работы Верховной Рады Украины. Его автором является Давид Арахамия. Но текст документа на сайте ВР пока отсутствует.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продолжение карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями.