Арахамия заверил, что карантин в ВР закончится 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Верховная Рада Украины возвращается к обычному режиму работы с 18 мая, карантин для нардепов отменяется. Об этом заявил на брифинге под стенами ВР председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
“Карантин для ВРУ закончится 18 мая”, — сказал Арахамия.
По его словам, он не спрашивал нардепов готовы ли они к такому, но фракция “Слуга народа” готова.
“Да, это уже окончательно, Давид Георгиевич внес постановление, согласно которому мы с 18 возвращаемся в календарный план”, — добавил глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко.
Напомним, по информации нардепа Алексея Гончаренко, председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия предлагает отменить карантин в Верховной Раде с 18 мая и уже внес соответствующее постановление.