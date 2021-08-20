Apple відклала повернення співробітників в офіси до наступного року

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Учора керівництво Apple повідомило своїм працівникам, що повернення в офіси відбудеться наступного року у січні. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків COVID-19 та стрімке поширення нових варіантів вірусу.

Удруге за останні три місяці компанія відкладає повернення співробітників до офісів. Спочатку планували відновити офлайн-роботу вже у вересні. У червні генеральний директор Тім Кук зазначив, що восени можна буде відвідувати офіс тричі на тиждень. Згодом дату повернення відтермінували на жовтень. А тепер стало відомо, що працюватимуть дистанційно щонайменше до січня 2022 року.

У компанії пообіцяли, що за місяць попередять своїх працівників про повернення до офісів.

Зазначимо, що магазини Apple Store залишили відкритими. Відвідувати торгові точки дозволено лише у масках.

Нагадаємо

У компанії Twitter заявили, що співробітники, які хочуть повернутися на робоче місце, мають повністю вакцинуватися проти COVID-19.