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Apple відклала повернення співробітників в офіси до наступного року

Apple відклала повернення співробітників в офіси до наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Співробітники компанії Apple повернуться працювати в офіси не раніше ніж у січні 2022 року. Про це повідомляє УНН за даними AppleInsider.

Деталі

Учора керівництво Apple повідомило своїм працівникам, що повернення в офіси відбудеться наступного року у січні. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків COVID-19 та стрімке поширення нових варіантів вірусу.

Удруге за останні три місяці компанія відкладає повернення співробітників до офісів. Спочатку планували відновити офлайн-роботу вже у вересні. У червні генеральний директор Тім Кук зазначив, що восени можна буде відвідувати офіс тричі на тиждень. Згодом дату повернення відтермінували на жовтень. А тепер стало відомо, що працюватимуть дистанційно щонайменше до січня 2022 року.

У компанії пообіцяли, що за місяць попередять своїх працівників про повернення до офісів.

Зазначимо, що магазини Apple Store залишили відкритими. Відвідувати торгові точки дозволено лише у масках.

Нагадаємо

У компанії Twitter заявили, що співробітники, які хочуть повернутися на робоче місце, мають повністю вакцинуватися проти COVID-19.

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