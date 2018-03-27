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Apple представила новий iPad для школярів

Apple представила новий iPad для школярів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Чикаго Apple представила новий iPad з екраном діагоналлю 9,7 дюйма. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.

Основна відмінність від попередньої моделі, як наголошують розробники, підтримка роботи зі стилусом Apple Pencil.

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У компанії відзначають, що планшет створений для школярів і студентів. 

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Як повідомляв УНН, в Apple Music з’явився підрозділ з українською музикою.

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