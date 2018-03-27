Apple представила новый iPad для школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Чикаго Apple представила новый iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма. Об этом сообщается на сайте компании, передает УНН.
Основное отличие от предыдущей модели, как отмечают разработчики, поддержка работы со стилосом Apple Pencil.
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В компании отмечают, что планшет создан для школьников и студентов.
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Как сообщал УНН, в Apple Music появился подраздел с украинской музыкой.