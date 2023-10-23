Apple планує запровадити штучний інтелект на всіх своїх пристроях - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Apple намагається знайти рішення і відповісти на масове поширення штучного інтелекту в технологічній сфері. Компанії потрібно надолужити, адже Apple здебільшого залишалася осторонь, коли минулого року ChatGPT став дуже популярний. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Компанія спостерігала, як Google і Microsoft Corp. випустили генеративні версії ШІ своїх пошукових систем, які видають переконливо людські відповіді на запити користувачів. Корпорація Майкрософт також оновила свої додатки для Windows, додавши розумніших помічників, а Amazon.com Inc. оприлюднила капітальний ремонт Alexa за допомогою ШІ.
За весь час єдиним вартим уваги випуском штучного інтелекту від Apple була вдосконалена система автовиправлення в iOS 17.
Тепер генеральний директор Тім Кук каже, що Apple працює над генеративною технологією ШІ.
Видання пише, що керівники Apple були застигнуті зненацька раптово поширеною лихоманкою штучного інтелекту і з кінця минулого року намагаються надолужити втрачений час.
Компанія розгорнула внутрішній чат-бот під назвою «Apple GPT», щоб перевірити функціональність ШІ. Найважливішим наступним кроком є визначення того, чи відповідає ця технологія конкурентам і як Apple фактично застосує її у своїх продуктах.
Одна внутрішня дискусія полягає в тому, як розгорнути генеративний штучний інтелект: як повністю на пристрої, як хмарне налаштування чи щось середнє.
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