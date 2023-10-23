Apple планирует внедрить искусственный интеллект на всех своих устройствах - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Apple пытается найти решение и ответить на массовое распространение искусственного интеллекта в технологической сфере. Компании нужно наверстать упущенное, ведь Apple по большей части оставалась в стороне, когда в прошлом году ChatGPT стал очень популярен. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Компания наблюдала, как Google и Microsoft Corp выпустили генеративные версии ИИ своих поисковых систем, которые выдают убедительно человеческие ответы на запросы пользователей. Microsoft также обновила свои приложения для Windows, добавив более умных помощников, а Amazon.com Inc. обнародовала капитальный ремонт Alexa с помощью ИИ.
За все время единственным стоящим внимания выпуском искусственного интеллекта от Apple была усовершенствованная система автоисправления в iOS 17. Теперь генеральный директор Тим Кук говорит, что Apple работает над генеративной технологией ИИ.
Издание пишет, что руководители Apple были застигнуты врасплох внезапно распространившейся лихорадкой искусственного интеллекта и с конца прошлого года пытаются наверстать упущенное время.
Компания развернула внутренний чат-бот под названием «Apple GPT», чтобы проверить функциональность ИИ. Важнейшим следующим шагом является определение того, соответствует ли эта технология конкурентам и как Apple фактически применит ее в своих продуктах.
Одна из внутренних дискуссий заключается в том, как развернуть генеративный искусственный интеллект: как полностью на устройстве, как облачная настройка или что-то среднее.
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