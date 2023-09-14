Франція призупинила продажі iPhone 12 через надмірне випромінювання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Франція зобов'язала Apple припинити продажі iPhone 12 через надто сильне електромагнітне випромінювання. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Також уряд Франції закликав Apple відремонтувати наявні телефони.
ANFR повідомила Apple, що без вирішення проблеми з надмірним опроміненням за допомогою оновлення програмного забезпечення, буде відкликано всі iPhone 12.
Але Всесвітня організація охорони здоров’я раніше намагалася розвіяти побоювання щодо радіації, яку випромінюють мобільні телефони. На її вебсайті сказано, що немає доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня шкідливий для людини.
Apple повідомила BBC, що оскаржує перевірку ANFR, і заявила, що надала регулятору результати лабораторних досліджень самого технічного гіганта та третіх сторін, які показують, що пристрій відповідає всім відповідним правилам.
У ньому сказано, що iPhone 12 було визнано таким, що відповідає нормам щодо рівнів радіації в усьому світі.
ANFR вимагає, щоб SAR пристроїв перевірявся за двома різними способами використання телефону.
По-перше, існує перевірка «мембре» або кінцівок, коли телефон знаходиться в тісному контакті з тілом людини, наприклад, коли його тримають або кладуть у кишеню штанів. Обмеження SAR для цього становить чотири вати на кілограм.
Регулятор заявив, що SAR пристрою становить 5,74 Вт на кілограм, що перевищує ліміт.
Існує також перевірка, коли телефон знаходиться трохи далі, наприклад, коли він у сумці чи кишені піджака, але показник SAR для iPhone 12 був нижче цього порогу.
Нагадаємо
Компанія Apple презентувала нові смартфони iPhone 15, iPhone 15 Plus, Phone 15 Pro та Pro Max. Новинки отримали низку інновацій, включаючи підтримку заряджання USB-C і нову камеру з роздільною здатністю 48 Мп.