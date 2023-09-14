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Актуальное
Франция приостановила продажи iPhone 12 из-за чрезмерного излучения из-за чрезмерного излучения

Франция приостановила продажи iPhone 12 из-за чрезмерного излучения из-за чрезмерного излучения

Киев • УНН

 • 339150 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Франция обязала Apple прекратить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали 

Также правительство Франции призвало Apple отремонтировать имеющиеся телефоны.

ANFR сообщила Apple, что без решения проблемы с чрезмерным облучением с помощью обновления программного обеспечения, будут отозваны все iPhone 12. 

Но Всемирная организация здравоохранения’ранее пыталась развеять опасения относительно радиации, которую излучают мобильные телефоны. На ее вебсайте сказано, что нет доказательств того, что воздействие электромагнитных полей низкого уровня вредно для человека.

Apple сообщила BBC, что оспаривает проверку ANFR, и заявила, что предоставила регулятору результаты лабораторных исследований самого технического гиганта и третьих сторон, которые показывают, что устройство соответствует всем соответствующим правилам.

В нем сказано, что iPhone 12 был признан соответствующим нормам по уровням радиации во всем мире.

ANFR требует, чтобы SAR устройств проверялся при двух разных способах использования телефона.

Во-первых, существует проверка «мембре» или конечностей, когда телефон находится в тесном контакте с телом человека, например, когда его держат или кладут в карман брюк. Ограничение SAR для этого составляет четыре ватта на килограмм.

Регулятор заявил, что SAR устройства составляет 5,74 Вт на килограмм, что превышает лимит.

Существует также проверка, когда телефон находится немного дальше, например, когда он в сумке или кармане пиджака, но показатель SAR для iPhone 12 был ниже этого порога.

Напомним

Компания Apple представила новые смартфоны iPhone 15, iPhone 15 Plus, Phone 15 Pro и Pro Max. Новинки получили ряд инноваций, включая поддержку зарядки USB-C и новую камеру с разрешением 48 Мп.

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