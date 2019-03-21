Апеляційний суд залишив без змін рішення про відсторонення Мангера від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Київський апеляційний суд вирішив не скасовувати рішення Шевченківського райсуду про відсторонення від виконання обов'язків голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в убивстві активістки Катерини Гандзюк, передає УНН із посиланням на прес-службу суду.
Як відзначили у пре-службі, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту, подані в інтересах підозрюваного Мангера В., на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 6 березня 2019 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції частково задоволено клопотання прокурора та відсторонено підозрюваного Мангера В.М. від посади Голови Херсонської обласної ради на строк до 6 квітня 2019 року.
“За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 6 березня 2019 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту — без задоволення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Мангер підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.