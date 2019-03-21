Апелляционный суд оставил без изменений решение об отстранении Мангера от должности

Как отметили в пресс-службе, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах подозреваемого Мангера В., на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 6 марта 2019 года. Указанным постановлением суда первой инстанции частично удовлетворено ходатайство прокурора и отстраненно подозреваемого Мангера В. от должности главы Херсонского областного совета на срок до 6 апреля 2019 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 6 марта 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Мангер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.