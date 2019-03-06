Суд відсторонив Мангера від посади до 6 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва за клопотанням прокуратури відсторонив голову Херсонської облради Владислава Мангера від посади до 6 квітня поточного року. Про це УНН повідомив адвокат Мангера Олександр Шадрін.
"Так, на місяць", - сказав він, відповідаючи на питання про рішення суду щодо відсторонення голови Херсонської облради Владислава Мангера від посади.
Адвокат додав, що захист Мангера планує оскаржити це рішення суду.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному в убивстві громадської активістки Гандзюк голові Херсонської облради Владиславу Мангеру без змін.
Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.