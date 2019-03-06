Суд отстранил Мангера от должности до 6 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры отстранил главу Херсонского облсовета Владислава Мангера от должности до 6 апреля текущего года. Об этом УНН сообщил адвокат Мангера Александр Шадрин.
"Да, на месяц", - сказал он, отвечая на вопрос о решении суда об отстранении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера от должности.
Адвокат добавил, что защита Мангера планирует обжаловать это решение суда.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в виде залога подозреваемому в убийстве общественной активистки Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангер без изменений.
Как сообщал УНН ранее, 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.