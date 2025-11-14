Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід заступниці гендиректора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом". Її підозрюють у систематичному хабарництві, вимагаючи 10-15% від оплачених робіт, що становить понад 6,6 млн грн.
14 листопада 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін запобіжний захід, застосований до заступниці генерального директора філії "ВП "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом
Рішенням ВАКС від 5 листопада 2025 року до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн грн застави.
Нагадаємо
Заступницю гендиректора філії Енергоатому затримали за систематичне хабарництво. За даними слідства, вона вимагала 10-15% від оплачених робіт, що становило понад 6,6 млн грн, і вже отримала 40 200 доларів.