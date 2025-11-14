Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения заместителю гендиректора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом". Ее подозревают в систематическом взяточничестве, требуя 10-15% от оплаченных работ, что составляет более 6,6 млн грн.
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения, примененную к заместителю генерального директора филиала "ОП "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом", которую разоблачили на систематическом взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
14 ноября 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений меру пресечения, примененную к заместителю генерального директора филиала "ОП "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом
Решением ВАКС от 5 ноября 2025 года к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн грн залога.
Заместителя гендиректора филиала Энергоатома задержали за систематическое взяточничество. По данным следствия, она требовала 10-15% от оплаченных работ, что составляло более 6,6 млн грн, и уже получила 40 200 долларов.