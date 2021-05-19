AP: військова операція Ізраїлю може завершитися протягом декількох днів

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Згідно з його даними, президент США Джо Байден у понеділок в розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав керівництво єврейської держави припинити удари по сектору Газа. Крім того, з аналогічними проханнями до своїх ізраїльських колег зверталися в понеділок і вівторок високопоставлені представники американської адміністрації. Вони апелювали до того, що в умовах ескалації конфлікту час грає проти Ізраїлю, і в його ж інтересах “якомога швидше згорнути операції”.

За словами джерела агентства, “представники ізраїльської сторони вказували на те, що є ймовірність припинення їх військової кампанії протягом декількох днів”. При цьому раніше у вівторок Нетаньяху заявив про те, що операція Ізраїлю проти палестинських радикалів триватиме “стільки, скільки буде необхідно”.

Як зазначила на брифінгу у вівторок речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі, Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку ідеї припинення вогню в зоні близькосхідного конфлікту, проте не просив його робити кроки в цьому напрямку. При цьому Дженніфер Псакі підкреслила, що нинішнє американське уряд наполягає на врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту на основі співіснування двох держав.