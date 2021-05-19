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The Guardian

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AP: військова операція Ізраїлю може завершитися протягом декількох днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Операція Ізраїлю проти палестинських радикалів в секторі Газа може завершитися протягом декількох днів. Про це повідомило у вівторок агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерело, обізнане про хід переговорів між США і Ізраїлем, передає УНН.

AP: військова операція Ізраїлю може завершитися протягом декількох днів

Деталі

Згідно з його даними, президент США Джо Байден у понеділок в розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав керівництво єврейської держави припинити удари по сектору Газа. Крім того, з аналогічними проханнями до своїх ізраїльських колег зверталися в понеділок і вівторок високопоставлені представники американської адміністрації. Вони апелювали до того, що в умовах ескалації конфлікту час грає проти Ізраїлю, і в його ж інтересах “якомога швидше згорнути операції”.

За словами джерела агентства, “представники ізраїльської сторони вказували на те, що є ймовірність припинення їх військової кампанії протягом декількох днів”. При цьому раніше у вівторок Нетаньяху заявив про те, що операція Ізраїлю проти палестинських радикалів триватиме “стільки, скільки буде необхідно”.

Як зазначила на брифінгу у вівторок речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі, Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку ідеї припинення вогню в зоні близькосхідного конфлікту, проте не просив його робити кроки в цьому напрямку. При цьому Дженніфер Псакі підкреслила, що нинішнє американське уряд наполягає на врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту на основі співіснування двох держав.

Доповнення

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

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