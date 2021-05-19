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AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней

Киев • УНН

 • 15474 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, передает УНН.

AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней

Детали

Согласно его данным, президент США Джо Байден в понедельник в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа. Кроме того, с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации. Они апеллировали к тому, что в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах “как можно скорее свернуть операции”.

По словам источника агентства, “представители израильской стороны указывали на то, что вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней”. При этом ранее во вторник Нетаньяху заявил о том, что операция Израиля против палестинских радикалов продлится “столько, сколько будет необходимо”.

Как отметила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. При этом Псаки подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.

Дополнение

Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых — дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.

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