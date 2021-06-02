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Антикорупційний суд заочно заарештував ексголову правління “Приватбанку” Дубілета та оголосив у міжнародний розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета. Відповідне рішення прийняте під час засідання Вищого Антикорупційного суду, повідомляє кореспондент УНН.

Антикорупційний суд заочно заарештував ексголову правління “Приватбанку” Дубілета та оголосив у міжнародний розшук

Деталі

Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід підозрюваному Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою. Оскільки Дубілет перебуває не в Україні, арешт призначений заочно “до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження”.

За рішенням слідчого судді, підозра, яка була пред’явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося у відповідності до норм кримінального процесуального законодавства.
Окрім цього, суд оголосив Олександра Дубілета у міжнародний розшук.

Додамо

Господарський суд Києва 2 червня закрив провадження у справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі - продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року.

Нагадаємо

Детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління - до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.

29 березня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

До цього, 22 лютого, детективи НАБУ повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Володимиром Яценком, коли він намагався втекти.

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