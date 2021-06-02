Антикорупційний суд заочно заарештував ексголову правління “Приватбанку” Дубілета та оголосив у міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета. Відповідне рішення прийняте під час засідання Вищого Антикорупційного суду, повідомляє кореспондент УНН.
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Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід підозрюваному Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою. Оскільки Дубілет перебуває не в Україні, арешт призначений заочно “до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження”.
За рішенням слідчого судді, підозра, яка була пред’явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося у відповідності до норм кримінального процесуального законодавства.
Окрім цього, суд оголосив Олександра Дубілета у міжнародний розшук.
Додамо
Господарський суд Києва 2 червня закрив провадження у справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі - продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року.
Нагадаємо
Детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління - до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.
29 березня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.
До цього, 22 лютого, детективи НАБУ повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Володимиром Яценком, коли він намагався втекти.