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The Guardian

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Суд у Києві підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Господарський суд Києва 2 червня закрив провадження у справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі - продажу ПриватБанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року. Про це повідомляє Нацбанк України, передає УНН.

Суд у Києві підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Цитата

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Таке рішення суду ухвалене у зв’язку із застосування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" №590-ІХ. Відповідно до цього закону єдиний спосіб захисту прав осіб, які є або були учасниками банку, - відшкодування завданої шкоди у грошовій формі", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

Деталі

Ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет у грудні 2019 року подав позов до Господарського суду Києва до ПриватБанку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участі третіх осіб – Національного банку та Кабінету Міністрів про визнання недійсними договорів купівлі – продажу акцій ПриватБанку.

Зазначається, що на сьогодні колишні акціонери та топ-менеджери ПриватБанку продовжують у судах оскаржувати процедуру націоналізації ПриватБанку.

Довідково

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року.

Нагадаємо

Раніше детективи Національного бюро повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління — до націоналізації цей пост займав Олександр Дубілет, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Це не перший епізод справи ПриватБанку. В іншому підозри повідомили також трьом людям, зокрема, ексзаступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку, якого детективи НАБУ перехопили в аеропорту "Бориспіль", коли він намагався втекти.

Пізніше ВАКС на 60 днів відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52,2 млн грн. Згодом за нього внесли заставу.

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