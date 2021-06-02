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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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Суд в Киеве подтвердил законность национализации ПриватБанка

Киев • УНН

 • 19691 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Хозяйственный суд Киев 2 июня закрыл производство по делу по иску бывшего акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли - продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года. Об этом сообщает Нацбанк Украины, передает УНН.

Суд в Киеве подтвердил законность национализации ПриватБанка

Цитата

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Такое решение суда принято в связи с применением Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" №590-ІХ. Согласно этому закону единственный способ защиты прав лиц, которые являются или были участниками банка, - возмещение ущерба в денежной форме", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук.

Детали

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет в декабре 2019 года подал иск в Хозяйственный суд Киева к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц при участии третьих лиц - Национального банка и Кабинета министров о признании недействительными договоров купли - продажи акций ПриватБанка.

Отмечается, что на сегодня бывшие акционеры и топ-менеджеры ПриватБанка продолжают в судах оспаривать процедуру национализации ПриватБанка.

Справка

Кабинет Министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.

Напомним

Ранее детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления - к национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".

Это не первый эпизод дела ПриватБанка. В другом подозрении сообщили также трем людям, в частности, экс-заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко, которого детективы НАБУ перехватили в аэропорту "Борисполь", когда он пытался убежать.

Позже ВАКС на 60 дней отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в размере 52,2 млн грн. Впоследствии за него внесли залог.

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