Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета и объявил в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего акционера ПриватБанка Александра Дубилета. Соответствующее решение принято на заседании Высшего Антикоррупционного суда, сообщает корреспондент УНН.
Детали
В частности, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения подозреваемому Александру Дубилету в виде содержания под стражей. Поскольку Дубилет находится не в Украине, арест предназначен заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".
По решению следственного судьи, подозрение, которое было предъявлено Дубилету, является полностью обоснованным. А сообщение о нем произошло в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства.
Кроме этого, суд объявил Александра Дубилета в международный розыск.
Добавим
Хозяйственный суд Киев 2 июня закрыл производство по делу по иску бывшего акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли - продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года.
Напомним
Детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления - к национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".
29 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александр Дубилет.
До этого, 22 февраля, детективы НАБУ сообщили, что в международном аэропорту "Борисполь" экстренно посадили самолет с экс-заместителем председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, когда он пытался убежать.