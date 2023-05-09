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Антикорупційний суд конфіскував активи колаборанта сальдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд України конфіскував статки колишнього міського голови Херсона володимира сальдо, який наразі очолює окупаційну так звану "адміністрацію Херсонської області" і співпрацює з російськими окупантами. Про це повідомляє УНН, посилаючись на розгляд ВАКС позовної заяви Мін'юсту 9 травня.

Цитата

"Позовну заяву Міністерства юстиції України до Сальдо Володимира Васильовича, Сальдо Любові Павлівни, ПАТ "Дельта Сервіс", ПАТ "Каштан", Сальдо Ірини Володимирівни, ТОВ "Конка", ТОВ "Бебко", Сінько Віталія Миколайовича про застосування санкцій, передбачених пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" – задовольнити частково. Застосувати до Сальдо Володимира Васильовича санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", – оголосила головуюча суддя Катерина Сікора.

Деталі

Згідно з рішенням суду, у сальдо конфіскували низку земельних ділянок, житлові приміщення в готелі 3279,9 кв. м, триповерховий будинок та житловий будинок площею 236,7 кв. м у Херсоні та квартиру площею 128,5 кв. м в Одесі. У тимчасово окупованому смт Ореанда в Криму в колаборанта забрали паркувальні місця та квартиру, у Ялті - житлове приміщення.

Окрім цього, держава конфіскує 99,86% від загальної кількості акцій ПАТ "Каштан", зареєстрованого у місті Коростишів Житомирської області. Підприємство займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. У сальдо також забирають 30% від загальної кількості акцій ПАТ "Дельта Сервіс", зареєстрованого у Херсоні, і автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.

Нагадаємо

Гауляйтер Херсонської області володимир сальдо зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.

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