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"Исковое заявление Министерства юстиции Украины к Сальдо Владимиру Васильевичу, Сальдо Любови Павловне, ПАО "Дельта Сервис", ПАО "Каштан", Сальдо Ирине Владимировне, ООО "Конка", ООО "Бебко", Синько Виталию Николаевичу о применении санкций, предусмотренных пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" – удовлетворить частично. Применить к Сальдо Владимиру Васильевичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях", – объявила председательствующая судья Екатерина Сикора.

Детали

Согласно решению суда, у сальдо конфисковали ряд земельных участков, жилые помещения в гостинице 3279,9 кв. м, трехэтажный дом и жилой дом площадью 236,7 кв. м в Херсоне и квартиру площадью 128,5 кв. м в Одессе. Во временно оккупированном пгт Ореанда в Крыму у коллаборанта забрали парковочные места и квартиру, в Ялте - жилое помещение.

Кроме этого, государство конфискует 99,86% от общего количества акций ПАО "Каштан", зарегистрированного в городе Коростышев Житомирской области. Предприятие занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. В сальдо также забирают 30% от общего количества акций ПАО "Дельта Сервис", зарегистрированного в Херсоне, и автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска.

Напомним

Гауляйтер Херсонской области владимир сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании.