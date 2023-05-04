Anti-Bullying Day: психолог розповіла про причини та протидію булінгу

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«Однією з причин (булінгу – ред.) може бути самоствердження за рахунок інших. Тобто бути сильнішим за когось, це демонструвати та відчувати. У дітей це спосіб пізнання світу, тому вважається більш-менш природним явищем. Однак потрібна корекція такої поведінки. Коли вже в дорослому віці людина самостверджується таким чином, то це означає, що людина не зріла. Їй не прищепили певних моральних норм, толерантності тощо», - розповіла Гомель.

Також причиною такої поведінки може бути помста, заздрощі, компенсація приниження іншими.

«Але на мою думку, щоб ми з вами не взяли б – це все одно буде самоствердження», - сказала Гомель.

Психолог зазначила, що булінг - це не нормально.

«У будь-якому разі це не нормально, але певним чином природно в дитинстві поки дитина приймає норми світу, випробовує різні стратегії поведінки», - сказала Гомель.

Булінг на роботі

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«Як і в будь-якій ситуації культура організації залежить від керівництва, і якщо керівник сам із заниженою самооцінкою, то він буде компенсувати весь час на своїх підопічних свою проблему і самостверджуватися за їх рахунок. Тому якщо булінг йде від керівника ви не зможете з цим боротися. Єдине, можна показати, що ви можете дати відсіч, або спробувати удавати що нічого не відбувається. Агресору важливо, щоб жертва відігравала свою роль, тобто отримував зворотній зв'язок від жертви: сльози, злість тощо. Якщо жертва пасивна, то агресор може втрачати від цього цікавість. Фактично тут вибір між: бий, біжи, замри», - сказала Гомель.

За її словами, ігнорування агресора один із способів, але не найнадійніший. Гомель зауважила, що дії агресора не можна виправдовувати, проте людям важливо вміти виставляти власні кордони та відстоювати себе, щоб агресор не вважав, що може собі дозволяти подібні цькування.

«Якщо людина постійно потрапляє в ситуацію жертви булінгу, то можливо варто сходити до психолога. Я не хочу підтримувати насилля, і підкреслюю, що ніяк не виправдовую агресію, але, наприклад, кажуть: не можна бігти від зграї собак, бо вони побіжать за тобою. Іноді люди своєю поведінкою підсвідомо можуть давати агресору розуміння, що так можна поводитися», - сказала Гомель.

За її словами, також буває, що коли люди дуже пригнічені, вони інколи хочуть компенсувати свою пригніченість на комусь.

«Дуже часто буває, коли, наприклад, жертва булінгу на роботі, приходить додому й булить рідних. Тому коли людина не працює з цією ситуацією вона може транслювати її далі», - додала Гомель.

Булінг у школі

«В навчальному процесі беруть участь три сторони: школа, батьки та діти. Якщо батьки співпрацюють зі школою, то це все вирішиться набагато легше. Буває культура агресії йде з самої сім'ї. Наприклад, якщо вдома є образи, то дитина приходить в школу й хоче це компенсувати. Тобто в дома ображають мене, а в школі я. Може бути так, що один лідер посварився з кимось і організував проти дитини травлю, певний булінг», - розповіла Гомель.

За її словами, в першу чергу потрібно з'ясовувати причини булінгу. «Тому, що якщо дорослі не втручаються в цю ситуацію, то виходить, що діти вирішують проблему як вміють, досвід в них не великий, й це може перерости в булінг. Жертва також може поводитися по різному. Тому вчитель запрошує психолога до класу й він з'ясовує у вчителя як він бачить ситуацію, у жертви, агресора й батьків. Таким чином психолог може зрозуміти причину», - сказала Гомель.

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Вона зазначила, що важливо зрозуміти чому відбувається булінг.

«Якщо – це самоствердження, то це один вид роботи з людиною. Коли ми працюємо з класом, то пояснюємо обидві позиції, допомагаємо знайти спільну мову. Потрібно вчити домовлятися й не порушувати кордони один одного. Іноді просто загальні тренінги соціально-психологічні допомагають учням адаптуватися, соціалізуватися й показати їм інші варіанти рішень», - розповіла Гомель.

Психолог також розповіла про механізм реагування на булінг.

«Основний механізм – прояснюємо причини булінгу, розмовляємо з кожною стороною, а далі дивимося чи працюємо на загал з класом, чи індивідуально з кожним учасником процесу», - сказала Гомель.