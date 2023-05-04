Anti-Bullying Day: психолог рассказала о причинах и противодействии буллингу

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«Одной из причин (буллинга – ред.) может быть самоутверждение за счет других. То есть быть сильнее кого-то, это демонстрировать и чувствовать. У детей это способ познания мира, поэтому считается более или менее естественным явлением. Однако нужна коррекция такого поведения. Когда уже во взрослом возрасте человек самоутверждается таким образом, то это означает, что человек не зрелый. Ему не привили определенных моральных норм, толерантности и т.д.», - рассказала Гомель.

Также причиной такого поведения может быть месть, зависть, компенсация унижения другими.

«Но по моему мнению, чтобы мы с вами не взяли бы – это все равно будет самоутверждение», - сказала Гомель.

Психолог отметила, что буллинг - это не нормально.

«В любом случае это не нормально, но определенным образом естественно в детстве пока ребенок принимает нормы мира, испытывает разные стратегии поведения», - сказала Гомель.

Буллинг на работе

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«Как и в любой ситуации культура организации зависит от руководства, и если руководитель сам с заниженной самооценкой, то он будет компенсировать все время на своих подопечных свою проблему и самоутверждаться за их счет. Поэтому если буллинг идет от руководителя вы не сможете с этим бороться. Единственное, можно показать, что вы можете дать отпор, или попытаться делать вид что ничего не происходит. Агрессору важно, чтобы жертва играла свою роль, то есть получал обратную связь от жертвы: слезы, злость и тому подобное. Если жертва пассивна, то агрессор может терять от этого интерес. Фактически здесь выбор между: бей, беги, замри», - сказала Гомель.

По ее словам, игнорирование агрессора один из способов, но не самый надежный. Гомель отметила, что действия агрессора нельзя оправдывать, однако людям важно уметь выставлять собственные границы и отстаивать себя, чтобы агрессор не считал, что может себе позволять подобные травли.

«Если человек постоянно попадает в ситуацию жертвы буллинга, то возможно стоит сходить к психологу. Я не хочу поддерживать насилие, и подчеркиваю, что никак не оправдываю агрессию, но, например, говорят: нельзя бежать от стаи собак, потому что они побегут за тобой. Иногда люди своим поведением подсознательно могут давать агрессору понимание, что так можно себя вести», - сказала Гомель.

По ее словам, также бывает, что когда люди очень подавлены, они иногда хотят компенсировать свою подавленность на ком-то.

«Очень часто бывает, когда, например, жертва буллинга на работе, приходит домой и буллит родных. Поэтому когда человек не работает с этой ситуацией он может транслировать ее дальше», - добавила Гомель.

Буллинг в школе

«В учебном процессе участвуют три стороны: школа, родители и дети. Если родители сотрудничают со школой, то это все решится намного легче. Бывает культура агрессии идет из самой семьи. Например, если дома есть обиды, то ребенок приходит в школу и хочет это компенсировать. То есть дома обижают меня, а в школе я. Может быть так, что один лидер поссорился с кем-то и организовал против ребенка травлю, определенный буллинг», - рассказала Гомель.

По ее словам, в первую очередь нужно выяснять причины буллинга.

«Потому что, если взрослые не вмешиваются в эту ситуацию, то получается, что дети решают проблему как умеют, опыт у них не большой, и это может перерасти в буллинг. Жертва также может вести себя по-разному. Поэтому учитель приглашает психолога в класс и он выясняет у учителя как он видит ситуацию, у жертвы, агрессора и родителей. Таким образом психолог может понять причину», - сказала Гомель.

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Она отметила, что важно понять почему происходит буллинг.

«Если – это самоутверждение, то это один вид работы с человеком. Когда мы работаем с классом, то объясняем обе позиции, помогаем найти общий язык. Нужно учить договариваться и не нарушать границы друг друга. Иногда просто общие тренинги социально-психологические помогают ученикам адаптироваться, социализироваться и показать им другие варианты решений», - рассказала Гомель.

Психолог также рассказала о механизме реагирования на буллинг.

«Основной механизм – проясняем причины буллинга, разговариваем с каждой стороной, а дальше смотрим или работаем в целом с классом, или индивидуально с каждым участником процесса», - сказала Гомель.