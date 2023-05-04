Anti-Bullying Day: психолог рассказала о причинах и противодействии буллингу

ukru
13 марта, 19:26 • 82680 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119797 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113700 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113163 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105158 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100554 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112014 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132166 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176088 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206993 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 43712 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 28172 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 55567 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 42465 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 87558 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176088 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206993 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148125 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154557 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190974 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 78910 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105799 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122590 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158104 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164831 просмотра
Актуальное
Anti-Bullying Day: психолог рассказала о причинах и противодействии буллингу

Anti-Bullying Day: психолог рассказала о причинах и противодействии буллингу

Киев • УНН

 • 1729951 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. 4 мая отмечается Международный день противодействия травле. Одной из причин буллинга, как рассказала в комментарии УНН психолог Оксана Гомель, является самоутверждение за счет других, потребность в демонстрации силы, власти. Психолог также рассказала, как противодействовать этому.

Цитата

«Одной из причин (буллинга – ред.) может быть самоутверждение за счет других. То есть быть сильнее кого-то, это демонстрировать и чувствовать. У детей это способ познания мира, поэтому считается более или менее естественным явлением. Однако нужна коррекция такого поведения. Когда уже во взрослом возрасте человек самоутверждается таким образом, то это означает, что человек не зрелый. Ему не привили определенных моральных норм, толерантности и т.д.», - рассказала Гомель.

Также причиной такого поведения может быть месть, зависть, компенсация унижения другими.

«Но по моему мнению, чтобы мы с вами не взяли бы – это все равно будет самоутверждение», - сказала Гомель.

Психолог отметила, что буллинг - это не нормально.

«В любом случае это не нормально, но определенным образом естественно в детстве пока ребенок принимает нормы мира, испытывает разные стратегии поведения», - сказала Гомель.

Буллинг на работе 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 1700 до 5100: в Украине установили штрафы за унижение и травлю на работе 

«Как и в любой ситуации культура организации зависит от руководства, и если руководитель сам с заниженной самооценкой, то он будет компенсировать все время на своих подопечных свою проблему и самоутверждаться за их счет. Поэтому если буллинг идет от руководителя вы не сможете с этим бороться. Единственное, можно показать, что вы можете дать отпор, или попытаться делать вид что ничего не происходит. Агрессору важно, чтобы жертва играла свою роль, то есть получал обратную связь от жертвы: слезы, злость и тому подобное. Если жертва пассивна, то агрессор может терять от этого интерес. Фактически здесь выбор между: бей, беги, замри», - сказала Гомель.

По ее словам, игнорирование агрессора один из способов, но не самый надежный. Гомель отметила, что действия агрессора нельзя оправдывать, однако людям важно уметь выставлять собственные границы и отстаивать себя, чтобы агрессор не считал, что может себе позволять подобные травли.

«Если человек постоянно попадает в ситуацию жертвы буллинга, то возможно стоит сходить к психологу. Я не хочу поддерживать насилие, и подчеркиваю, что никак не оправдываю агрессию, но, например, говорят: нельзя бежать от стаи собак, потому что они побегут за тобой. Иногда люди своим поведением подсознательно могут давать агрессору понимание, что так можно себя вести», - сказала Гомель.

По ее словам, также бывает, что когда люди очень подавлены, они иногда хотят компенсировать свою подавленность на ком-то.

«Очень часто бывает, когда, например, жертва буллинга на работе, приходит домой и буллит родных. Поэтому когда человек не работает с этой ситуацией он может транслировать ее дальше», - добавила Гомель.

Буллинг в школе 

«В учебном процессе участвуют три стороны: школа, родители и дети. Если родители сотрудничают со школой, то это все решится намного легче. Бывает культура агрессии идет из самой семьи. Например, если дома есть обиды, то ребенок приходит в школу и хочет это компенсировать. То есть дома обижают меня, а в школе я. Может быть так, что один лидер поссорился с кем-то и организовал против ребенка травлю, определенный буллинг», - рассказала Гомель.

По ее словам, в первую очередь нужно выяснять причины буллинга.

«Потому что, если взрослые не вмешиваются в эту ситуацию, то получается, что дети решают проблему как умеют, опыт у них не большой, и это может перерасти в буллинг. Жертва также может вести себя по-разному. Поэтому учитель приглашает психолога в класс и он выясняет у учителя как он видит ситуацию, у жертвы, агрессора и родителей. Таким образом психолог может понять причину», - сказала Гомель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР поддержала штрафы за буллинг в школах 

Она отметила, что важно понять почему происходит буллинг.

«Если – это самоутверждение, то это один вид работы с человеком. Когда мы работаем с классом, то объясняем обе позиции, помогаем найти общий язык. Нужно учить договариваться и не нарушать границы друг друга. Иногда просто общие тренинги социально-психологические помогают ученикам адаптироваться, социализироваться и показать им другие варианты решений», - рассказала Гомель.

Психолог также рассказала о механизме реагирования на буллинг.

«Основной механизм – проясняем причины буллинга, разговариваем с каждой стороной, а дальше смотрим или работаем в целом с классом, или индивидуально с каждым участником процесса», - сказала Гомель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы