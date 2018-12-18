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ВР підтримала штрафи за булінг у школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект щодо протидії булінгу серед підлітків. "За" відповідний законопроект №8584 проголосувало 228 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

ВР підтримала штрафи за булінг у школах

Документ вперше вводить в українське законодавство поняття "булінг", як "моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення".

Окрім цього, законопроект передбачає систему штрафів за цькування, зокрема, якщо особа піддала іншу особу булнгу вперше, то вона зобов'язана буде сплатити від двадцяти (340 грн) до п'ятдесяти (850 грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ці дії вчинив неповнолітній від 14 до 16 років, штраф повинні будуть сплатити батьки. За повторне цькування винуватець повинен буде сплатити від ста (1700 грн) до двохсот (3400 грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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За приховування випадків булінгу педагогами тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти (850 грн) до ста (1700 грн) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Керівників шкіл зобов'яжуть затверджувати плани заходів щодо протидії булінгу, а класних керівників та профільних вчителів проводити навчальні бесіди з підлітками для профілактики виникнення булінгу.

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Як йдеться в пояснювальній записці до документа, з булінгом у колі однолітків в Україні стикалися близько 67% дітей. Водночас майже чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу, а близько 40% із тих дітей, хто зіткнулися з випадками булінгу, ніколи не розповідають про це своїм батькам При цьому, 44% із тих, хто спостерігав, як знущаються над їхніми однолітками, не реагували на такі факти через острах піддатися аналогічному знущанню.

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