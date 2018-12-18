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ВР поддержала штрафы за буллинг в школах

Киев • УНН

 • 33099 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противодействии буллинг среди подростков. "За" соответствующий законопроект №8584 проголосовало 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

ВР поддержала штрафы за буллинг в школах

Документ впервые вводит в украинское законодательство понятия "буллинг", как "моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения".

Кроме этого, законопроект предусматривает систему штрафов за травлю, в частности, если лицо подвергло другое лицо булнгу впервые, то оно обязано будет оплатить от двадцати (340 грн) до пятидесяти (850 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан. Если эти действия совершил несовершеннолетний от 14 до 16 лет, штраф должны будут оплатить родители. За повторную травлюд виновник должен будет оплатить от ста (1700 грн) до двухсот (3400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

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За сокрытие случаев буллинга педагогами влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти (850 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Руководителей школ обяжут утверждать планы мероприятий по противодействию буллингу, а классных руководителей и профильных учителей проводить учебные беседы с подростками для профилактики возникновения буллинга.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей. В то же время почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, а около 40% из тех детей, которые столкнулись со случаями буллинга, никогда не рассказывают об этом своим родителям. При этом, 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из-за боязни подвергнуться аналогичному издевательству.

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