З булінгом у школі зіткнулось 80% дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. З булінгом у школі зіткнулось 80% дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку повноваженого Президента України з прав дитини, Миколу Кулебу, у Facebook.
"80% дітей зустрічаються з булінгом. Хтось - як агресор, хтось - жертва або свідок. І всі вони потребують допомоги.Сьогодні на форумі Національна дитяча рада діти та молодь багато говорили про шляхи протидії булінгу, про інтернет-безпеку, секстинг та грумінг. Мали нагоду особисто запитати у Оксани Білозір про законопроект протидії булінгу", - написав Кулеба.
Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у першому читанні та за основу проект закону 8584 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу.
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