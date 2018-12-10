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З булінгом у школі зіткнулось 80% дітей

Київ • УНН

 • 16327 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. З булінгом у школі зіткнулось 80% дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку повноваженого Президента України з прав дитини, Миколу Кулебу, у Facebook.

З булінгом у школі зіткнулось 80% дітей

"80% дітей зустрічаються з булінгом. Хтось - як агресор, хтось - жертва або свідок. І всі вони потребують допомоги.Сьогодні на форумі Національна дитяча рада діти та молодь багато говорили про шляхи протидії булінгу, про інтернет-безпеку, секстинг та грумінг. Мали нагоду особисто запитати у Оксани Білозір про законопроект протидії булінгу", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у першому читанні та за основу проект закону 8584 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНІСЕФ: 50% підлітків у світі потерпають від булінгу

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