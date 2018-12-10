С буллингом в школе столкнулось 80% детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. С буллингом в школе столкнулось 80% детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу полномоченого Президента Украины по правам ребенка, Николая Кулебу, в Facebook.
"80% детей сталкиваются с буллингом. Кто-то - как агрессор, кто - как жертва или свидетель. И все они нуждаются в помощи. Сегодня на форуме Национальный детский совет дети и молодежь много говорили о путях противодействия буллингу, об интернет-безопасности, секстинг и груминг. Имели возможность лично спросить у Оксаны Билозир о законопроекте противодействию буллингу", - написал Кулеба.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект закона 8584 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллинга.
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