Антарктичний карантин: українські полярники звернулися до співвітчизників зі станції "Вернадський"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) записали звернення зі станції "Академік Вернадський", в якому закликали всіх лишатися вдома та побажали здоров'я Україні та всьому світу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми в ізоляції тут цілий рік", – сказав керівник експедиції Ігор Дикий.
Також полярники наголосили, що всі вони здорові та чекають на перезмінку.
Нагадаємо, через пандемію COVID-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися до Києва.