Антарктический карантин: украинские полярники обратились к соотечественникам со станции "Вернадский"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) записали обращение со станции "Академик Вернадский", в котором призвали всех оставаться дома и пожелали здоровья Украине и всему миру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы в изоляции здесь круглый год", - сказал руководитель экспедиции Игорь Дыкий.
Также полярники отметили, что все они здоровы и ждут на пересменку.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.