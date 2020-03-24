Антарктический карантин: украинские полярники обратились к соотечественникам со станции "Вернадский"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97851 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102813 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104892 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103954 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112412 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100585 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105110 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106600 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131535 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130444 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Антарктический карантин: украинские полярники обратились к соотечественникам со станции "Вернадский"

Антарктический карантин: украинские полярники обратились к соотечественникам со станции "Вернадский"

Киев  •  УНН

 • 17551 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) записали обращение со станции "Академик Вернадский", в котором призвали всех оставаться дома и пожелали здоровья Украине и всему миру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы в изоляции здесь круглый год", - сказал руководитель экспедиции Игорь Дыкий.

Также полярники отметили, что все они здоровы и ждут на пересменку.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.

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