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Anonymous зламали російські держтелеканали

Anonymous зламали російські держтелеканали

Київ • УНН

 • 317095 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала російські державні телеканали. Про це йдеться на офіційній сторінці Anonymous у Twitter, передає УНН.

Деталі 

Хакери зламали: "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а також сервіси Wink та Ivi. На них транслювалися відео про війну в Україні.

Також на телеканалах з’являвся заклик до росіян виступити проти війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Нагадаємо 

Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9

— Anonymous TV

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