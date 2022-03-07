Anonymous зламали російські держтелеканали

Деталі

Хакери зламали: "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а також сервіси Wink та Ivi. На них транслювалися відео про війну в Україні.

Також на телеканалах з’являвся заклик до росіян виступити проти війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Нагадаємо

Міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через повномасштабне вторгнення в Україну.

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9

— Anonymous TV