Anonymous взломали российские гостелеканалы

Детали

Хакеры взломали: "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также сервисы Wink и Ivi. На них транслировались видео о войне в Украине.

Также на телеканалах появлялся призыв к русским выступить против войны в Украине, которую развязала Россия.

Напомним

Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown#OpRussiapic.twitter.com/2V8opv7Dg9

— Anonymous TV