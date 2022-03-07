Anonymous взломали российские гостелеканалы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Главная международная сеть хакеров Anonymous взломала российские государственные телеканалы. Об этом говорится на официальной странице Anonymous в Twitter, передает УНН.
Детали
Хакеры взломали: "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также сервисы Wink и Ivi. На них транслировались видео о войне в Украине.
Также на телеканалах появлялся призыв к русским выступить против войны в Украине, которую развязала Россия.
Напомним
Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.
JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown#OpRussiapic.twitter.com/2V8opv7Dg9— Anonymous TV