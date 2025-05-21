Англія першою у світі розпочне вакцинацію від гонореї - BBC

На тлі рекордного зростання кількості випадків захворювання, Англія запустила першу в світі вакцину від гонореї - інфекції, що передається статевим шляхом. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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"Англія стане першою країною в світі, яка почне вакцинувати людей від інфекції, що передається статевим шляхом, гонореї", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що вакцина буде доступна для всіх. Утім, основна увага буде приділена геям і бісексуальним чоловікам з анамнезом множинних сексуальних партнерів або ІПСШ.

Ефективність вакцини становить 30-40%, але в національній службі охорони здоров’я Великої Британії (NHS) сподіваються, що вона допоможе зупинити стрімке зростання кількості випадків зараження.

Повідомляється, що, за прогнозами Імперського коледжу Лондона, якщо щеплення виявиться популярним, то воно може запобігти 100 000 випадків захворювання і заощадити NHS майже 8 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 438 тисяч доларів) протягом наступного десятиліття.

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Що цікаво, ця вакцина була розроблена не від гонореї, а від менінгіту В, яку зараз вводять немовлятам.

Однак бактерії, що викликають ці два захворювання, настільки тісно пов'язані, що щеплення MenB скорочує кількість випадків гонореї приблизно на третину.

Це не усуне ризик зараження гонореєю. Зазвичай нею заражаються під час сексу без презерватива.

Однак професор Ендрю Поллард, голова Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації країни (JCVI), який рекомендував вакцину, заявив, що, попри те, що її ефективність становить лише 30%, вона "варта того", і загалом може мати "величезний вплив".

Вакцинація потрібна не тільки через зростання кількості випадків захворювання. Гонорею стає дедалі важче лікувати.

У більшості випадків гонорею лікують одноразовою дозою антибіотиків, проте бактерія, що викликає гонорею, існує вже 80 років і постійно виробляє стійкість до антибіотиків.

Те ж саме відбувається і з поточними методами лікування, і саме тому деякі лікарі занепокоєні тим, що гонорея може одного разу стати невиліковною.

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