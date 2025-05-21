Англия первой в мире начнет вакцинацию от гонореи - BBC

На фоне рекордного роста количества случаев заболевания, Англия запустила первую в мире вакцину от гонореи - инфекции, передающейся половым путем. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

"Англия станет первой страной в мире, которая начнет вакцинировать людей от инфекции, передающейся половым путем, гонореи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вакцина будет доступна для всех. Eтім, основное внимание будет уделено геям и бисексуальным мужчинам с анамнезом множественных сексуальных партнеров или ИППП.

Эффективность вакцины составляет 30-40%, но в национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) надеются, что она поможет остановить стремительный рост количества случаев заражения.

Сообщается, что, по прогнозам Имперского колледжа Лондона, если прививка окажется популярной, то она может предотвратить 100 000 случаев заболевания и сэкономить NHS почти 8 миллионов фунтов стерлингов (более 438 тысяч долларов) в течение следующего десятилетия.

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Что интересно, эта вакцина была разработана не от гонореи, а от менингита В, которую сейчас вводят младенцам.

Однако бактерии, вызывающие эти два заболевания, настолько тесно связаны, что прививка MenB сокращает количество случаев гонореи примерно на треть.

Это не устранит риск заражения гонореей. Обычно ею заражаются во время секса без презерватива.

Однако профессор Эндрю Поллард, председатель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации страны (JCVI), который рекомендовал вакцину, заявил, что, несмотря на то, что ее эффективность составляет лишь 30%, она "стоит того", и в целом может оказать "огромное влияние".

Вакцинация нужна не только из-за роста количества случаев заболевания. Гонорею становится все труднее лечить.

В большинстве случаев гонорею лечат однократной дозой антибиотиков, однако бактерия, вызывающая гонорею, существует уже 80 лет и постоянно вырабатывает устойчивость к антибиотикам.

То же самое происходит и с текущими методами лечения, и именно поэтому некоторые врачи обеспокоены тем, что гонорея может однажды стать неизлечимой.

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