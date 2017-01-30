Англійський медальйон XVI століття з трояндою Тюдорів виявлений при розкопках в центрі Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Московські археологи знайшли англійський медальйон XVI століття. Відкриття було зроблено під час археологічних робіт у південній частині парку “Заряддя”, повідомляється на сайті столичної мерії. Медальйон виконаний із сплаву свинцю і олова, а його діаметр становить близько п’яти сантиметрів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Можливо ця цікава археологічна знахідка пов’язана з діяльністю Старого Англійського двору, будівля якого розташовується на Варварці. Він існував в „Заряддя“ в XVI столітті. У 1556 роки цар Іван Васильович надав англійцям право безмитної торгівлі та митні пільги”, — прокоментував головний археолог Москви Леонід Кондрашов.
Зображення троянди Тюдорів — основний маркер медальйонів, які виготовлялись в Англії з 1509 по 1603 рік в періоди правління короля Генріха VIII і його дочки королеви Єлизавети I. Найімовірніше, що чотири століття тому він використовувався в якості нашивки на одяг — по краях виробу є чотири невеликих отвори.
Під час археологічних досліджень фахівці також прочитали вигравійований на медальйоні напис “Dieu et mon droit”, що в перекладі з французької означає “Бог і моє право”. Поряд з девізом вказана дата — 1590 рік. Ця фраза вже 700 років є офіційним девізом англійської монархії, вона говорить про божественне походження права монарха на корону. А на французькому девіз написаний тому, що ця мова довгий час була популярною серед англійської аристократії: все спілкування і вся переписка велися саме нею.
Артефакт буде переданий в Музей Москви.