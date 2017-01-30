Английский медальон XVI века с розой Тюдоров обнаружен при раскопках в центре Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Московские археологи нашли английский медальон XVI века. Открытие было сделано во время археологических работ в южной части парка "Зарядье", сообщается на сайте столичной мэрии. Медальон выполнен из сплава свинца и олова, а его диаметр составляет около пяти сантиметров, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Возможно эта интересная археологическая находка связана с деятельностью Старого Английского двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в "Зарядье" в XVI веке. В 1556 года царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы ", - прокомментировал главный археолог Москвы Леонид Кондрашов.
Изображение розы Тюдоров - основной маркер медальонов, которые изготовлялись в Англии с 1509 по 1603 год в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. Скорее всего, что четыре века назад он использовался в качестве нашивки на одежду - по краям изделия есть четыре небольших отверстия.
Во время археологических исследований специалисты также прочитали выгравированную на медальоне надпись "Dieu et mon droit", что в переводе с французского означает "Бог и мое право". Наряду с девизом указана дата - 1590 год. Эта фраза уже 700 лет является официальным девизом английской монархии, она говорит о божественном происхождении права монарха на корону. А на французском девиз написан о том, что этот язык долгое время была популярной среди английской аристократии: все общение и вся переписка велись именно ею.
Артефакт будет передан в Музей Москвы.