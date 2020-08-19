Англієць став шестиразовим чемпіоном світу зі снукеру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уродженець Англії Ронні О'Салліван став переможцем чемпіонату світу зі снукеру, який завершився на території Шеффілду (Англія), передає УНН з посиланням на ВВС.
У фінальній баталії О’Салліван вийшов переможцем проти співвітчизника Кайра Вілсона з рахунком 18:8.
О’Салліван після перемоги заявив, що не міг раніше міркувати про отримання титулів. В дитинстві він тільки мріяв потрапити на чемпіонат світу.
Зазначимо, що для 44-річного О’Саллівана це шостий титул чемпіона світу.
Зауважимо, що за кількістю виграшів чемпіонатів світу О’Салліван зрівнявся з валлійцем Реєм Ріардоном і англійцем Стівом Девісом.