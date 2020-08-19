Англичанин стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 69142 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95875 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122769 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105055 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124857 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100536 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101448 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103730 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101858 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Англичанин стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

Англичанин стал шестикратным чемпионом мира по снукеру

Киев  •  УНН

 • 9068 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Уроженец Англии Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира по снукеру, который завершился на территории Шеффилда (Англия), передает УНН со ссылкой на ВВС.

В финальной баталии О’Салливан вышел победителем против соотечественника Кайра Уилсона со счетом 18:8.

О’Салливан после победы заявил, что не мог раньше рассуждать о получении титулов. В детстве он только мечтал попасть на чемпионат мира.

Отметим, что для 44-летнего О’Салливана это шестой титул чемпиона мира.

Заметим, что по количеству выигрышей чемпионатов мира О’Салливан сравнялся с валлийцем Рэем Риардон и англичанином Стивом Дэвисом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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