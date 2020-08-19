Англичанин стал шестикратным чемпионом мира по снукеру
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Уроженец Англии Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира по снукеру, который завершился на территории Шеффилда (Англия), передает УНН со ссылкой на ВВС.
В финальной баталии О’Салливан вышел победителем против соотечественника Кайра Уилсона со счетом 18:8.
О’Салливан после победы заявил, что не мог раньше рассуждать о получении титулов. В детстве он только мечтал попасть на чемпионат мира.
Отметим, что для 44-летнего О’Салливана это шестой титул чемпиона мира.
Заметим, что по количеству выигрышей чемпионатов мира О’Салливан сравнялся с валлийцем Рэем Риардон и англичанином Стивом Дэвисом.