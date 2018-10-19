Аналітики спрогнозували обвал біткоїна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. До кінця року біткоїн може обвалитися до 6 тис. дол. Про це повідомляють аналітики Stock Markets Group, передає УНН.
Одна з причин - посилення регулювання біткоїна в світі (зокрема, в Японії і Південній Кореї) і періодичні зломи криптобірж хакерами.
Також повідомляється, що переломити спадний тренд могло б рішення Комісії з цінних паперів США (SEC) про ліцензування ETF-фондів на біткоін, але до сих пір SEC відмовляла фондам в ліцензуванні.
Раніше УНН повідомляв, що багато країн світу побоюються легалізації криптовалют.
Так, в Америці біткоїн вважають "надризиковим активом".
У той же час агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоїн з переліку платіжних засобів.
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіна. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".