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Аналитики спрогнозировали обвал биткоина

Аналитики спрогнозировали обвал биткоина

Киев  •  УНН

 • 6503 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. До конца года биткоин может обвалиться до 6 тыс. долл. Об этом сообщают аналитики Stock Markets Group, передает УНН.

Одна из причин - ужесточение регулирования биткоина в мире (в частности, в Японии и Южной Корее) и периодические взломы криптобирж хакерами.

Также сообщается, что переломить нисходящий тренд могло бы решение Комиссии по ценным бумагам США (SEC) о лицензировании ETF-фондов на биткоин, но до сих пор SEC отказывала фондам в лицензировании.

Ранее УНН сообщал, что многие страны мира опасаются легализации криптовалют.

Так, в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".

В то же время агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.

Украинские Национальные Новости

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