Аналитики спрогнозировали обвал биткоина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. До конца года биткоин может обвалиться до 6 тыс. долл. Об этом сообщают аналитики Stock Markets Group, передает УНН.
Одна из причин - ужесточение регулирования биткоина в мире (в частности, в Японии и Южной Корее) и периодические взломы криптобирж хакерами.
Также сообщается, что переломить нисходящий тренд могло бы решение Комиссии по ценным бумагам США (SEC) о лицензировании ETF-фондов на биткоин, но до сих пор SEC отказывала фондам в лицензировании.
Ранее УНН сообщал, что многие страны мира опасаются легализации криптовалют.
Так, в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".
В то же время агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.