АМКУ націлився на активи та майно Курченка за кордоном

"Вчорашнє рішення є знаковим. Тому що раніше у практиці АМКУ ця функція не використовувалася активно. І це рішення є першим великим рішенням, коли відповідальність накладається саме на кінцевого бенефіціара. Безумовно, відповідач може оскаржити наше рішення у суді. Коли рішення набуде законної сили, і ми розпочнемо стягнення цього штрафу, то відповідне стягнення може звертатися на всі активи, які належать цьому суб’єкту. Це будь-які активи, які належать цій фізичній особі, і за кордоном також", - розповів він.

Терентьєв пояснив, що підставою для порушення справи щодо концентрації без дозволу Антимонопольного комітету було набуття групою компаній, пов’язаних з Курченком, "Брокбізнесбанку".

"Ми бачили, що безпосередньо ті офшорні компанії, які виступали набувачами корпоративних прав, фактично були фірмами, які не ведуть реальну господарську діяльність. Тому, накладати на них певні штрафні санкції не мало жодного економічного сенсу", - зазначив голова АМКУ.

Терентьєв порівняв справу щодо штрафу Курченку зі справою щодо стягнення 172 млрд грн з російського ПАТ "Газпром".

"Тут можна навести певні аналогії зі справою "Газпрому". Коли спочатку була проведена робота з ідентифікації грошових коштів, які належать "Газпрому" на території України, потім майна на території України. Далі у випадку недостатності цих активів чи майна можна виходити вже за межі України", - сказав він.

Проте, за його словами, стягнення активів за межами держави є більш трудомісткою роботою. І починати цю роботу, додав Терентьєв, треба тоді, коли будуть вичерпані можливості проведення стягнення на території України.

Водночас адвокат Сергія Курченка Юрій Сухов у коментарі УНН наголосив, що його клієнт не має жодного юридичного стосунку до "Брокбізнесбанку".

"Щодо пов’язаності Курченка з "Брокбізнесбанком", то в травні 2018 року було рішення Верховного Суду, яким було чітко зазначено, що документального підтвердження і будь-яких доказів про причетність Курченка до "Брокбізнесбанку" і пов’язаності з цим банком немає", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 20 листопада Антимонопольний комітет України наклав штраф обсягом 15 млн грн на бізнесмена Сергія Курченка у справі про вчинення економічної концентрації у зв’язку з набуттям ним та іншими особами "Брокбізнесбанку".

Нещодавно ГПУ передала Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештовані два елітних автомобілі, які належали бізнесмену Сергію Курченку.

7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.

За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито "для потреб населення".