АМКУ нацелился на активы и имущество Курченко за рубежом

"Вчерашнее решение является знаковым. Потому что раньше в практике АМКУ эта функция не использовалась активно. И это решение является первым крупным решением, когда ответственность накладывается именно на конечного бенефициара. Безусловно, ответчик может обжаловать наше решение в суде. Когда решение вступит в законную силу, и мы начнем взыскание этого штрафа, то соответствующее взыскание может обращаться на все активы, которые принадлежат этому субъекту. Это любые активы, принадлежащие этому физическому лицу, и за рубежом тоже", - рассказал он.

Терентьев пояснил, что основанием для возбуждения дела в отношении концентрации без разрешения Антимонопольного комитета было приобретение группой компаний, связанных с Курченко, "Брокбизнесбанка".

"Мы видели, что непосредственно те оффшорные компании, которые выступали приобретателями корпоративных прав, фактически были фирмами, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность. Поэтому, накладывать на них какие-то штрафные санкции не имело никакого экономического смысла", - отметил глава АМКУ.

Терентьев сравнил дело в отношении штрафа Курченко с делом о взыскании 172 млрд грн с российского ПАО "Газпром".

"Здесь можно привести определенные аналогии с делом "Газпрома". Когда сначала была проведена работа по идентификации денежных средств, которые принадлежат "Газпрому" на территории Украины, затем имущества на территории Украины. Далее в случае недостаточности этих активов или имущества можно выходить уже за пределы Украины", - сказал он.

Однако, по его словам, взыскание активов за пределами государства является более трудоемкой работой. И начинать эту работу, добавил Терентьев, надо тогда, когда будут исчерпаны возможности проведения взыскания на территории Украины.

В то же время адвокат Сергея Курченко Юрий Сухов в комментарии УНН отметил, что его клиент не имеет никакого юридического отношения к "Брокбизнесбанку".

"Что касается связи Курченко с "Брокбизнесбанком", то в мае 2018 года было решение Верховного Суда, которым было четко указано, что документального подтверждения и каких-либо доказательств о причастности Курченко к "Брокбизнесбанку" и связи с этим банком нет", - отметил адвокат.

Напомним, 20 ноября Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 15 млн грн на бизнесмена Сергея Курченко по делу о совершении экономической концентрации в связи с приобретением им и другими лицами "Брокбизнесбанка".

Недавно ГПУ передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованных два элитных автомобиля, принадлежащих бизнесмену Сергею Курченко.

7 марта Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.

По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".